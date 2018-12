'Giocare con la storia': le attività della Domus Mazziniana durante le vacanze

La Domus Mazziniana propone per il periodo festivo una serie di attività rivolta in particolare a bambini e famiglie per scoprire giocando il periodo risorgimentale.

Si inizia giovedì 27 e venerdì 28 con la possibilità di visite libere e gratuite al museo, mentre per i più piccoli (5-10 anni) l’associazione CorrelaMente organizza dalle 8.15 alle 14.15 il laboratorio Giocare con la storia. Un’immersione nella vita quotidiana dell’Ottocento.

Sempre l’associazione CorrelaMente ‘metterà in tavola’ una particolare Cena con la Befana per venerdì 4 gennaio a partire dalle 17.30.

Durante tutto il periodo festivo e fino al 10 gennaio inoltre la Domus aderisce alla raccolta fondi Telethon. Sarà quindi possibile acquistare presso il punto accoglienza della Domus uno o più cuori di cioccolata contribuendo così al finanziamento della ricerca contro le malattie genetiche rare.

I laboratori organizzati dall’Associazione CorrelaMente prevedono un costo di attivazione e un numero di partecipanti minimo.

Per info e contatti: info@domusmazziniana.it – info@correlamente.it.