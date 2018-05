'Gioco del Mulino' a Calci

Domenica 6 maggio a Calci, in P.zza Garibaldi, si svolgerà l’edizione 2018 del 'Gioco del Mulino', organizzato dalla 'Magistratura di Calci per il Gioco del Ponte' e patrocinato dal Comune di Calci.

Si tratta di una storica contesa in costume cinquecentesco fra i rioni del paese su un mulino perfettamente ricostruito. L’edizione 2018 inizierà alle ore 16.30 con la benedizione della bandiera della Magistratura, seguita dal corteo storico, in partenza dalla piazza antistante la Pieve Romanica di Calci, arrivando fino a Piazza Garibaldi, luogo della sfida al mulino; i figuranti sfileranno con costumi a tema sulla strada principale del centro paese, Via Roma.

Tre combattenti per parte si contenderanno il palio (una statua in bronzo raffigurante 'La Fama Alata' simbolo di Calci al Gioco del Ponte).

Programma del Gioco del Mulino 2018 ed eventi collaterali

5 maggio

- Ore 16, la Compagnia di Calci organizza 'IV Numquam Retrorsum', visita guidata alla Mostra sui 450 anni del Gioco del Ponte, presso la Cittadella di Pisa.

6 maggio

- VII 'Strasciatori' camminata nordica sul Monte Pisano. a cura della Compagnia di Calci e NonsoloSerchio Nordic Walking. Ritrovo e partenza ore 11 di fronte al Palazzo Comunale di Calci.6 maggio: entrata gratuita al Museo Monumentale della Certosa di Calci. (8.30 – 12.30). 'Artigiani di Calci': mostra mercato artigianale di fronte alla Certosa di Calci, cura di Mestierando.

- Dalle 16.30 'Gioco del Mulino'. Tradizionale Corteo storico e disfida alla Macina tra gli otto Rioni di Calci. a cura della Magistratura di Calci in collaborazione con i Vessilli Pisani.

5 e 6 maggio

- Torneo di calcio 'Lorenzo Ravagni', a cura del Calci 2016.

- 'Giornate della panificazione', a cura degli InFestanti.