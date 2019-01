'Perché Duchamp mise i baffi alla Gioconda?', incontro a Palazzo Blu

In occasione della mostra 'da MAGRITTE a DUCHAMP. 1929: Il Grande Surrealismo dal Centre Pompidou' allestita nelle sale di Palazzo Blu dall’11 ottobre 2018 fino al 17 febbraio 2019, la Fondazione BLU Palazzo d’Arte e Cultura propone un interessante programma di incontri che si svolgeranno presso l’Auditorium, in via Pietro Toselli 27 di Pisa, durante il corso della mostra.

Lunedì 14 gennaio 2019, ore 17.00. Auditorium di Palazzo Blu, ingresso libero.

SCHERZI DA SURREALISTA: Perché Duchamp mise i baffi alla Gioconda?

Con Marco Carminati, storico dell’arte e giornalista de IlSole24Ore

L’irriverente 'irruzione' operata da Duchamp sul capolavoro di Leonardo è uno dei più riusciti episodi di 'profanazione' dell’incombente icona leonardesca. Un divertente viaggio attraverso il 'mito della Gioconda' porterà i presenti a constatare che il quadro più celebre al mondo è stato anche il più… preso in giro.