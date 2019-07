Gionata Prinzo (fingerstyle) live a Pontedera

Gionata Prinzo, chitarrista grossetano, presenterà il suo primo EP “Industrial Fingerstyle” uscito su tutte le piattaforme digitali. Gionata riesce a coniugare tecniche moderne taping/percussive con le tecniche del fingerstyle tradizionale, senza mai perdere di vista l’obiettivo di far ascoltare un contenuto musicale orecchiabile, comunicativo e non banale.

Chitarrista fingerstyle, da Grosseto. Diplomato al quinto anno in chitarra classica e breve passato da cantautore. Oggi si dedica soprattutto alla chitarra acustica strumentale (dalle composizioni originali, ai brani storici dal fingerstyle classico passando per i brani in percussive-taping moderno).

Nel 2017 ha partecipato al concorso nazionale ParmaReggio Guitar Contest del maestro Paolo Sereno, conquistando il terzo posto (su una partecipazione totale di circa 50 demo inviati), e nel 2018 vince da solista il Johnny Paranza Fry ‘n ‘Roll, concorso livornese per band.

L’uscita del primo EP ufficiale, “Industrial Fingerstyle” e lanciato dal primo videoclip estratto “La Danza Infernale”, rappresenta l’esordio discografico ufficiale. L’intero EP è disponibile su tutte le piattaforme digitali.