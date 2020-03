Giorgio Ciccarelli (ex Afterhours) live a Pontedera

E' stato per 15 anni chitarrista e compositore degli Afterhours, ha girato il mondo in tour, ha suonato con artisti del calibro di Patti Smith e Mina.

A Pontedera arriva in concerto Giorgio Ciccarelli.

Chitarrista, cantante, autore e compositore, ha pubblicato dischi e suonato con numerose e importanti band (Afterhours, Sux!, Colour Moves ed altre ... ) con le quali ha pubblicato dodici dischi, oltre a dvd, video e singoli. Si è esibito in Europa, Stati Uniti, Canada, Cina, praticamente ovunque in Italia: dal teatro Ariston di Sanremo al Leoncavallo di Milano, dal concertone del Primo Maggio a Roma al teatro Petruzzelli di Bari, passando per buona parte dei locali rock e non della penisola.

Ha suonato con e per artisti del calibro di Greg Dulli, Mark Lanegan, Patti Smith e Mina. Dal 2015 ha intrapreso una carriera solista che lo ha portato alla pubblicazione di due album, "Le cose cambiano" (2015 - XXXV/C omicon-Ala Bianca) e "Bandiere" (2018 - FMA/ Audioglobe/ Abramo Allione Edizioni), a supporto dei quali ha fatto, fino ad oggi, più di 150 concerti in tutta italia. Nel Novembre 2019 è uscito un nuovo singolo "Dentro Keen remix" (in collaborazione con il cantautore abruzzese Nanco) che da nuovo slancio al "Dentro la testa Solo Tour" che Giorgio sta portando in giro per tutto lo stivale.

Pur in completa solitudine, il Cicca propone uno "spettacolo" in puro stile rock, porta infatti sul palco, oltre alla fedelissima Telecaster, anche loop machine, drum machine, tastiere ed altre amenità del genere per presentare un sudatissimo concerto per sola voce e baccano!