Giornata in occasione dell'anniversario Legge Basaglia

In occasione dell'anniversario della Legge Basaglia, L'Alba Big Fish organizza un pranzo speciale.

Programma

- Ore 11: Laboratorio di pittura e arte-terapia con il pittore Giorgio Fornaca conduttore del laboratorio di Arti Plastiche e Antonella Riu conduttrice del laboratorio di Arti in Libertà

- Ore 13: pranzo con segnaposti dei pensieri Basagliani e altri pensieri in libertà

- Ore 16: 'l’impossibile diventa possibile da Iseo a Pisa 40 anni di legge Basaglia'; '18 anni di Associazione L’Alba'; '18 anni di Racconti e testimonianze: interventi e racconti dei facilitatori sociali e di altri ex-utenti, operatori e familiari, storie di guarigione e di trasformazione di territori capaci di inclusione sociale'.

- Presentazione de 'L’immaginario' con Marià Velia Lorenzi e Cristiana Vettori, conduttrici Laboratori di scrittura de L’Alba Associazione e reading delle opere e degli aforismi scritti dai partecipanti ai laboratori

- Esercizi e letture in libertà; Domande e riflessioni e contributi dei presenti

Per info e prenotazioni: 050544211; 3403541897.

Menu di pesce a 25 euro

- Prosecco di benvenuto

- Antipasto di mare

- Spaghetti allo scoglio

- Frittura di pesce e patatine fritte

- Acqua / vino (1 l ogni 4 persone)servizio, pane e coperto

Menu veg a 25 euro

- Curry di ceci con salse Veg di stagione

- Tagliatelle al pesto di lattuga, alghe e tofù

- Seitan al limone

- Acqua / vino (1 l ogni 4 persone) servizio, pane e coperto

Menù bimbi a10 euro

- Pasta pomodoro, cotoletta con patatine, acqua, servizio, pane e coperto