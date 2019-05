Giornata della bonifica in bici con la Fiab

In occasione della Giornata della bonifica e in collaborazione con il Consorzio di bonifica 4 Basso Valdarno domenica 26 maggio Fiab Pisa parteciperà in bici a una visita ad alcune opere di ingegneria naturalistica all'interno del Parco di San Rossore. Il percorso di circa 32 km ha i punti di maggior interesse nella zona sud del Parco, la più vicina dalla riva destra dell’Arno; dopo la pausa pranzo è prevista una visita anche al fabbricato idrovoro nella zona nord.

Il ritrovo è in piazza dell’Arcivescovaso alle 9, con partenza alle 9.30; un secondo ritrovo è alle 10 dentro il parco davanti alla chiesa di Cascine nuove. Il numero dei partecipanti è limitato a un massimo di 60 ed è necessario registrarsi entro il 25 maggio compilando l'apposito modulo all'indirizzo http://www.fiabpisa.it/bonifica.htm.

La partecipazione è aperta a tutti e ai non soci FIAB verrà richiesta la stipula di un'assicurazione RC del costo di 2€. Si raccomanda di provvedere al proprio pranzo al sacco poiché non sarà possibile acquistare localmente cibo o bevande. Il rientro è previsto entro le 16. Per ogni ulteriore informazione: Marina (marina@fiabpisa.it - 3405307603) o Alessandro (alessandro@fiabpisa.it - 3282751552) 2).