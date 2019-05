Giornata Europea dei Parchi: pioggia di eventi a San Rossore

'La natura, il nostro tesoro', questo lo slogan che caratterizza la Giornata Europea dei Parchi 2019, l'iniziativa della Federazione Europea dei Parchi per ricordare il 24 maggio 1909 quando venne istituito in Svezia il primo parco europeo. Per il fine settimana dal 24 al 26 maggio il Parco di San Rossore Migliarino Massaciuccoli, in collaborazione con la Regione Toscana e con tante associazioni ed istituzioni, organizza un ricco programma di eventi gratuiti "per scoprire ad ammirare i tesori ambientali, storici e culturali che caratterizzano il territorio, per stupirsi ed istruirsi" spiega il presidente Giovanni Maffei Cardellini. "Dalle escursioni al mare al tramonto alle attività sportive a contatto con la natura, tre giorni di appuntamenti per mostrare le attività che si possono fare nel Parco, da San Rossore a Massaciuccoli, dalla Lecciona al bosco della Cornacchiaia" continua il direttore Riccardo Gaddi.

Si parte venerdì 24 maggio a San Rossore con la suggestiva visita guidata in trenino che porterà i partecipanti fino al mare al tramonto, ritrovo alle 19 al centro visite di Cascine Vecchie, accesso gratuito a numero chiuso, prenotazione chiamando lo 050.530101.



Sabato 25 maggio si entra nel vivo della tre giorni con i 'Giochi d'arme dei tempi antichi': al Circolo Dipendenti del Parco a Cascine Nuove dalle 11 alle 19 la ricostruzione di un campo militare della fine del XV secolo completo di tende, cucina e rastrelliere, botteghe artigiane, fabbro medievale, scienza erboristica. Insieme a questo saranno organizzate, sempre al circolo e negli spazi limitrofi, una serie di iniziative gratuite per grandi e piccini a cura di Uisp Giochi Nazionale in collaborazione con il Circolo Ricreativo Aziendale dell'Ente Parco. La terza tappa del 'Torneo Granducale' di scherma storica, Combat! tiro con l’arco di battaglia per tutti e scherma storica per bambini, prove di tiro con l’arco storico per adulti. Dalle 10 alle 13 MyBow Awake!, presentazione dei risultati preliminari del progetto di ricerca sul tiro con l’arco dalla Guerra dei Cent’anni all’epoca Tudor e dalle 15 alle 17 conferenza sul Maestro Achille Marozzo (1484 - 1553), considerato il maggiore esponente della scherma rinascimentale bolognese e padre della scherma italiana.

Sempre sabato 25 maggio alle 9 alla Riserva della Lecciona a Viareggio 'Spiagge pulite (e non solo) 2019': giornata di volontariato a cura di Legambiente Versilia, ritrovo alla sbarra in fondo a Viale Europa: i partecipanti posizioneranno cartelli esplicativi lungo i camminamenti di attraversamento delle dune e lungo la spiaggia, per migliorare la fruizione e la tutela degli aspetti naturalistici, per informazioni 3899231999 e legambienteversilia@yahoo.it.

A Cascine Vecchie dalle 10 l'associazione Selva Regia di Torre del Lago promuoverà con uno stand le attività di Nordic Walking, mentre alle 16 dalla Sterpaia partirà una visita guidata gratuita in carrozza alla scoperta della Tenuta di San Rossore, durata 2 ore e 50 minuti, dati i posti limitati la prenotazione è obbligatoria chiamando i numeri 335.7113793 oppure 330.206235. Alle 18 ci si sposta all'Oasi Lipu Massaciuccoli per il 'Raduno degli Aironi', escursione in barchino al tramonto per dedicarsi al birdwatching e ammirare lo spettacolo degli aironi che si riuniscono insieme per trascorrere la notte; durata 3 ore, piccola merenda offerta a tutti i partecipanti, iniziativa gratuita a numero chiuso previa prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0584.975567 oppure scrivendo a oasi.massaciuccoli@lipu.it.

La giornata finisce in bellezza con la visita guidata gratuita in trenino 'Tramonto al mare di San Rossore', ritrovo alle 19 al centro visite di Cascine Vecchie, durata 2 ore e 15 minuti, anche in questo caso dati i posti limitati è necessaria la prenotazione allo 050.530101.



Domenica 26 maggio dalle 9 alle 17.30 nei pressi della Chiesa di San Rossore 'Pallavolando', la festa nazionale Acsi di minivolley organizzata dalla Pallavolo Ospedalieri Pisa in collaborazione con Fipav Basso Tirreno e e con il Circolo Ricreativo Aziendale Ente Parco. Alle 9.30 all'Oasi Wwf del Bosco della Cornacchiaia un'affascinante visita guidata, ritrovo all'ingresso in viale dei Porcari a Calambrone, iniziativa gratuita a numero chiuso, per prenotazioni pisa@wwf.it e 3498542253. Con la visita guidata gratuita 'Natura brada' sarà possibile visitare l’allevamento zootecnico 'Il Boschetto' a San Rossore, dove si trovano cavalli e dromedari, tre le partenze dal centro visite di San Rossore con il trenino: alle 10, alle 12 e alle 16, prenotazione obbligatoria chiamando il numero 050530101.

A partire dalle 12.30 al parco giochi dell'ippodromo di San Rossore, in collaborazione con Pacini Editore, si svolgerà l'evento 'Picnic con Laghat', il famoso cavallo cieco vincitore di 26 corse in carriera e che ancora vive a San Rossore: pranzo al sacco o alla Trattoria Equus e poi alle 15.30 arriverà Laghat per ricevere carezze e coccole da grandi e piccini.

Per chi vuole andare in trenino 'alla scoperta dei tesori del bosco', l'appuntamento è alle 14.45 al centro visite di San Rossore, anche in questo caso l'iniziativa è gratuita con posti limitati e prenotazione obbligatoria chiamando il numero 050530101. Infine alla 'Gaia Fattoria' alla Sterpaia sono organizzate attività gratuite di educazione ambientale per bambini e genitori alla scoperta degli animali in allevamento e selvatici, due gruppi alle 15 e alle 16.30, numero chiuso e prenotazioni chiamando 'Equitiamo' (338.3662431 e 349.4277315).

Anche domenica per tutto il giorno al Circolo Dipendenti del Parco a Cascine Nuove 'Giochi d'arme dei tempi antichi', dalle 10 alle18 tiro con l’arco di battaglia per tutti, scherma storica per bambini, prove di tiro con l’arco storico per adulti, allestimento di un campo militare di fine XV secolo. Dalle 10 alle 15 seminario sulle armi in asta (parte di Spiedo e Partigiana), dalle 16 alle 18 prove di tiro con l’arco di gittata, e tiro di battaglia e prove di scherma storica