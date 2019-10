Giornata nazionale delle famiglie al museo: le iniziative nei musei dell’Università di Pisa

In occasione della settima Giornata nazionale delle famiglie al museo (F@mu 2019), domenica 13 ottobre il Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi, l’Orto e Museo Botanico e la Gipsoteca di Arte Antica del Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pisa propongono alle famiglie laboratori didattico-creativi per far scoprire il proprio patrimonio artistico e scientifico.

Giunta alla sua settima edizione, la giornata si svolge in contemporanea ad altre città d’Italia. Il titolo scelto per quest’anno è 'C’era una volta al museo', con lo scopo di presentare al pubblico l’arte dello 'storytelling' come particolare ed efficace strumento di mediazione culturale. Per partecipare è necessario prenotare entro giovedì 10 ottobre. Tutte le attività sono gratuite fino a esaurimento dei posti disponibili ed è sempre obbligatoria la presenza di un adulto accompagnatore.

Il Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi, in Lungarno Galilei 9, propone alle 15.30 “Una storia per immagini”, visita e laboratorio per bambini dai 5 ai 12 anni accompagnati dalle loro famiglie. I partecipanti si divertiranno a inventare storie fantastiche e a illustrarle creando dei personalissimi libri d’artista. Informazioni e prenotazioni: museodellagrafica@adm.unipi.it; telefono 050 2216059/60 (lunedì-venerdì, 10-13).

All’Orto e Museo Botanico, in via Roma 56, i bambini e le loro famiglie viaggeranno nel tempo alla scoperta del “Giardino che c’era una volta” e dell’Orto che oggi è presente nella vita culturale, scientifica e ricreativa della loro città. Alla fine della visita, i partecipanti creeranno il loro orto… passato, presente e futuro. L’appuntamento è alle 15.30, per prenotarsi: educazione.ortomuseobot@sma.unipi.it oppure telefono 050 2211368/355 tutti i giorni dalle 9 alle 13.

La Gipsoteca di Arte Antica, in piazza San Paolo all’Orto 20, propone alle 15.30 un’attività per famiglie legata alla mostra 'Sacred. Ripensare l’Arte Antica'. Osservando le opere grafiche e pittoriche della mostra, le famiglie dovranno trovare le statue che le hanno ispirate e potranno scoprire le storie che raccontano e i valori, ancora attuali, di cui sono portatrici. Potranno infine creare una loro opera, ispirandosi alle sculture più famose dell’arte greca e romana. Per prenotarsi: educazione.gipsoteca@sma.unipi.it, telefono 050 2211278.