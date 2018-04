Giornata di prova in barca a vela

Sabato 21 aprile sarà possibile prenotare un'uscita in barca a vela con tanto di spuntino in banchina. E' un'occasione lanciata dallo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, in collaborazione col Porto di Pisa mette, per mettersi a disposizione di quanti desiderano avvicinarsi al mondo della vela.

Si può scegliere in anticipo la fascia oraria che si preferisce per fare l'uscita in mare: dalle ore 10 alle 12, dalle 13 alle 15 e dalle 16 alle 18 e nell'attesa sarà possibile imparare i più importanti nodi marinareschi grazie ad un esperto, Benedetto Carbone, che, in banchina, con cime e cimette, avvicinerà i futuri marinai al magico mondo dei nodi.

Per info e prenotazioni da effettuarsi entro il 20 aprile: 388 7348108; info@ycrmp.com.