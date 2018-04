Le giornate del riuso a Sant'Ermete

Aspettando il Festival di Riscatto (28 aprile / 1 maggio) il quartiere di Sant'Ermete continua ad essere vivo e a riempirsi di iniziative e attività.

Tornano a grande richiesta le giornate del riuso.

Ogni terzo sabato del mese ritorna, fra le case popolari di via Emilia, il mercato del riuso, più ricco e pieno di socialità che mai.

Sabato 21 aprile il primo appuntamento con un programma rinnovato, pieno di attività per tutti i gusti.



Alle ore 8 apriranno i banchini del riuso: andate e portate quello che non usate più, svuotate le vostre soffitte, cantine ed armadi.

Per info e partecipare chiamare al 3347993339



Alle 18 reading teatrale 'Tutte principesse' di 'Attrice Contro'.



Alle ore 20: cena popolare



A seguire: Madama Roma (Scanzonate romanesche con Alessandra Magrini e Antonio Carboni alla chitarra)