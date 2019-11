Giornate della salute a Sant'Ermete

Lo spazio popolare Sant'Ermete lancia per il 30 novembre ed il primo dicembre le 'Giornate della salute'. La rete mutualistica nata dal basso, che si è sviluppata in questi ultimi anni, ha organizzato così un evento volto a segnalare e mitigare le situazioni di difficoltà della vita quotidiana di chi abita nei quartieri popolari periferici, difficoltà legate alla salute e alla povertà dei servizi socio-sanitari. Le giornate saranno quindi dedicate alla discussione sui problemi, sulle attività svolte e su come sviluppare la cooperazione nella comunità sia di Sant'Ermete che degli altri quartieri.

Il programma

Sabato 30

Ore 16: corso gratuito di BLS col dottor Cecchini e banchetti informativi con l'Associazione A.I.M.A.

In concomitanza sarà lanciata la raccolta fondi per l'acquisto di un defibrillatore per rendere cardioprotetto tutto il quartiere di Sant'Ermete.

Ore 19: aperitivo benefit.

Domenica 1

Ore 13: pranzo Popolare, con alternative per celiaci e vegetariani

Ore 15.30: 'La salute nei quartieri popolari', con la presenza dell'esperienza cosentina dell'ambulatorio popolare 'Rete Centro Storico Cosenza'