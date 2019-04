Giornate Europee dei Mestieri d’Arte: i maestri artigiani aprono le loro botteghe

I maestri artigiani della Toscana aprono le porte delle loro botteghe, raccontano la loro arte e soprattutto condividono esperienze con chi è appassionato o semplicemente curioso. Un’occasione unica per entrare in un mondo che sa di antico ma che guarda al futuro. Tutto questo accade grazie alla 13esima edizione di Gema-Giornate Europee dei Mestieri d’Arte in programma dal 4 al 7 aprile, in contemporanea in diversi paesi europei.

L’evento in Toscana è organizzato da Artex-Centro per l'Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana in collaborazione con Regione Toscana, Cna Toscana e Confartigianato Toscana. Il tema di quest’anno è 'Mestieri d’Arte, firma del territorio', per ribadire la forza identitaria dell’artigianato e per la valorizzazione della formazione e del ricambio generazionale.

Gli appuntamenti in provincia di Pisa

L'alta moda, i gioielli, la lavorazione dell’alabastro e i fantastici mondi del Museo zoologico di Villa Baciocchi. Sono i 4 appuntamenti da non perdere nella provincia di Pisa dedicati a chiunque voglia scoprire cosa c’è dietro questi mestieri così affascinanti, la professionalità e la dedizione degli artigiani, e coinvolgere il più possibile i giovani e renderli parte attiva del processo di ricambio generazionale. Per gli studenti dei licei, la partecipazione ai laboratori può costituire credito scolastico. Sarà sufficiente presentare il modulo compilato dalla scuola e chiedere al responsabile del laboratorio di attestare la partecipazione.

Il 4 e il 5 aprile apre le sue porte l’Atelier d’arte 'Il Carato', da anni punto di riferimento per la gioielleria di alta qualità (per info e prenotazioni 050-701770 - info@ilcarato.com). Il 5 aprile sarà dedicato alla scoperta dell’affascinante arte della tassidermia, con un viaggio magico tra le oltre 400 specie del Museo di Villa Baciocchi a Capannoli realizzate dal maestro artigiano Gianluca Salvadori, fondatore di Naturaliter, utilizzando questa particolare tecnica, evoluzione dell’antica arte dell’imbalsamazione. Nel corso della mattinata si terrà anche l’inaugurazione della nuova sala Africa del Museo zoologico (info e prenotazioni: 0587-607300, formazione@naturaliter.com).

Sempre il 5 aprile, a Volterra, sarà possibile scoprire i segreti della lavorazione dell’alabastro nella struttura produttiva più antica del territorio, la cooperativa Artieri (info e prenotazioni: 0588-86135 info@artierialabastro.it). Sabato 6 aprile, spazio all’alta moda, grazie all’azienda Sanser di San Miniato, specializzata nella realizzazione di capi di abbigliamento di qualità (info e prenotazioni per i laboratori: 0571-419834 sanser@sanser.it).