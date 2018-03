Giornate FAI di Primavera: i luoghi aperti a Pisa

Torna l'appuntamento con la scoperta dei luoghi più nascosti del patrimonio culturale italiano. Sabato 24 e domenica 25 marzo scocca l'ora delle Giornate FAI di Primavera, giunte alla 26ª edizione, con mille luoghi aperti in tutta Italia.

"Quando nel 1993 si svolse la prima edizione delle Giornate FAI di Primavera (50 luoghi aperti al pubblico in una trentina di città) era difficile immaginare che sarebbero diventate uno degli appuntamenti più importanti del panorama culturale italiano - sottolineano dal FAI-Fondo Ambiente Italiano - in 25 anni i nostri volontari hanno aperto oltre 11.000 luoghi in 4.700 città e abbiamo coinvolto oltre 35.000 'apprendisti ciceroni', studenti delle scuole medie e superiori che accompagnano le visite". "Le Giornate FAI sono diventate dunque un appuntamento ambito, un evento nazionale di grande attrattiva, ma non per questo hanno perduto lo spirito originario - proseguono - quello di accompagnare gli italiani a scoprire o riscoprire la bellezza che li circonda, che spesso passa inosservata o, peggio, viene dimenticata e deturpata. Per questo le Giornate FAI, di Primavera e d’Autunno, hanno un unico destino: quello di diventare sempre più grandi, più vive e vissute, per avvicinare sempre più persone alla bellezza dell’arte, della cultura e della storia".

Per informazioni: www.fondoambiente.it

Naturalmente anche in provincia di Pisa sarà possibile visitare alcuni luoghi che saranno aperti al pubblico nel fine settimana: ecco quali.