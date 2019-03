Giornate FAI di Primavera: i 'gioielli' da scoprire a Pisa

Sarà insomma come sempre una grande festa dei beni culturali aperta a tutti e alla quale in 26 anni di storia hanno partecipato più di 10 milioni di Italiani che hanno avuto l'opportunità di visitare oltre 12mila luoghi solitamente chiusi al pubblico in più di 5mila città di tutta Italia. Le Giornate FAI di Primavera coinvolgono ogni anno oltre 40mila apprendisti ciceroni, studenti delle scuole secondarie di I e II grado che accompagnano nelle visite dei luoghi aperti. A fronte di ogni visita effettuata i volontari della FAI chiedono un contributo facoltativo (a partire da 2, 3 o 5 euro) a sostegno di quella missione in cui il FAI si impegna da oltre 40 anni: la cura, la tutela e la valorizzazione dei luoghi e delle storie che rendono unico il nostro Paese.