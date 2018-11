Giornate Nazionali della Salute Mentale a Pisa: un mese di eventi

Da 12 anni L'Alba Associazione, insieme al Coordinamento Regionale Toscano delle Associazioni di Salute Mentale, organizza al Circolo L'Alba (via delle Belle Torri n.8) nel mese di dicembre una rassegna di eventi aperti alla cittadinanza sui temi della promozione del benessere psichico. Il calendario ha l'intento di coinvolgere le altre associazioni e realtà cittadine che lavorano quotidianamente per la salute di comunità, consolidando il lavoro di rete necessario per offrire delle risposte ai bisogni delle persone.

La rassegna copre un mese, dal primo al 31 dicembre, ed è stata presentata stamani 26 novembre a Palazzo Gambacorti dall'assessore alle politiche sociali, Gianna Gambaccini: "Come Amministrazione Comunale siamo soddisfatti di proseguire insieme un percorso che da anni vede molte associazioni impegnate nel sostegno a persone con difficoltà mentali, a rischio spesso di allontanamento ed esclusione sociale. L’obiettivo deve essere, invece, riuscire a coinvolgerle in un percorso di integrazione, inclusione e partecipazione. E il programma presentato, grazie anche alla collaborazione con le famiglie, le associazioni e altre realtà, è sicuramente la strada giusta da percorrere".

