'I bei giorni di Aranjuez' di Peter Handke al Teatro Era

Sabato 3 marzo alle ore 21 e domenica 4 marzo alle ore 17.30 in sala Cieslak al Teatro Era Dario Marconcini e Giovanna Daddi presentano 'I bei giorni di Aranjuez' di Peter Handke, scrittore, drammaturgo, sceneggiatore di molti film di Wim Wenders e cronista austriaco tra i più importanti del nostro tempo.

'I bei giorni di Aranjuez' è un dialogo tra due personaggi, un uomo e una donna, in un’atmosfera di sospensione, di attesa, di preparazione, che si spegne nell’incompleto, nell’incompiuto, dentro un paesaggio naturale ma indefinito.

Per info: www.teatroera.it; 058755720/57034; teatroera@teatrodellatoscana.i t

- Intero 12 euro; ridotto 10 euro; studenti 8 euro.

- Riduzioni: Under 18 e over 60, soci Unicoop Firenze e altre associazioni convenzionate il cui elenco sarà disponibile in biglietteria e sul sito.

E' possibile acquistare i biglietti presso la biglietteria del Teatro Era dal martedì al sabato dalle ore 16 alle 19.30. Domenica e lunedì riposo. Biglietteria online www.teatroera.it. I biglietti sono in vendita anche presso il Circuito Regionale Box Office www.boxofficetoscana.it