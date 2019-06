Gipi al Cineclub Arsenale

Gipi è il protagonista della prossima mostra estiva di Palazzo Blu, che verrà inaugurata venerdì 14 giugno.

Maestro del fumetto italiano contemporaneo e regista di opere bizzarre, folgoranti e fuori dal comune, Gipi sarà a Pisa lunedì 3 giugno per un evento promosso da Palazzo Blu e dalla sua Fondazione in collaborazione con il cineclub Arsenale. Si tratta di una giornata a lui dedicata, in compagnia di Gero Arnone, filmmaker e co-autore insieme a Gipi di geniali progetti.

Alle 18.30 i due ospiti, assieme a Davide Barbafiera, introdurranno la proiezione del film 'Il ragazzo più felice del mondo', diretto dal fumettista pisano.

Alle 20.30 Gipi, Arnone e Barbafiera saranno protagonisti del live-show Lungarnone Pacinotti, all'interno del quale commenteranno anche una selezione dei cortometraggi girati per il programma Propaganda Live di La7. L'evento serale delle 20.30 sarà ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.