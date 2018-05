'Mistero sull'isola': giropizza con delitto

Dopo il successo de 'Le cronache di Fàlesar' i Delitti al Dente, in collaborazione con l'associazione commercianti di Fornacette, salpano di nuovo con il loro piratesco caso 'Mistero sull'isola'.

Tra una pizzata e l’altra, verrà messa in scena un vero e proprio giallo in salsa ironica. Ma attenzione perché è proprio tra loro che si cela il colpevole dell’efferato crimine.

I commensali, divisi in ciurme, si sfideranno a colpi di indizi, prenderanno parte allo spettacolo e dipaneranno il mistero. E' consigliato (ma non obbligatorio) abbigliamento a tema piratesco.

Menù

- Antipasto

- Giro Pizza

- Dolce

- Acqua, vino e caffè

Caraibi, 1667. La Taverna dei Sette Mari è il teatro della misteriosa morte del Capitano Cliff. Chi prenderà adesso il timone del Tritone Scarlatto?

Il mozzo 'Scafo' confabula con il capitano in seconda John Martin; la maitresse Eleine afferma che per Cliff provava solo amore; la Fattucchiera Malvina promette di non lasciare impunita la morte del fratello.

Per info e prenotazione (obbligatoria): info@delittialdente.it; 3286019739.

