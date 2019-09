Gita a 'Marti in fiera'

Riprendono le gite domenicali di Fiab Pisa, che il 22 settembre ha in programma un'escursione treno più bici a Marti con visite a Villa Majnoni, alla Pieve di S. M. Novella, al mercatino artigianale e alle altre manifestazioni di "Marti in fiera”.

Il ritrovo è alle 8 alla stazione di Pisa Centrale, da dove si prenderà il treno delle 8.32 per Pontedera muniti anche di supplemento bici (tariffa 1,50 €). Dalla stazione di Pontedera inizia il percorso in bici, circa 35 km andata e ritorno, per strade a basso traffico o sterrate, con diversi tratti in salita a volte un po’ impegnativi, per cui si raccomanda l’uso di bici dotate di cambio di velocità. Si giungerà a Marti verso le 11, dopo aver attraversato La Rotta e la tenuta di Varramista.

Dopo le visite, sarà possibile pranzare al sacco o in trattoria a menù concordato per 15 euro. Tutti i partecipanti alla gita dovranno presentarsi alla partenza con biciclette in buone condizioni, dotate di camera d’aria di scorta e kit di riparazione. I bambini potranno partecipare con bici non inferiori ai 20 pollici. L'iscrizione alla gita è gratuita ma riservata ai soci FIAB. Sarà possibile iscriversi o rinnovare l'adesione alla FIAB prima della partenza.

Si prega di comunicare la propria partecipazione inviando un messaggio di posta elettronica a salvatore@fiabpisa.it. Per eventuali chiarimenti si possono contattare Salvatore, 392 688 6384, o Giusy, 340 230 4289.