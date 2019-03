Gita a Peccioli in bici

L'appuntamento di domenica 31 marzo di Fiab Pisa è con una pedalata ciclo-culturale. La meta è Peccioli per una visita al Museo delle icone russe, che sarà raggiunto attraverso strade sterrate o residenziali a basso traffico da Pontedera a Forcoli e poi con una comoda pista ciclabile e la salita finale per il paese. La lunghezza andata e ritorno è di 40 km.

La salita è breve ma un po' impegnativa ed è consigliabile l'uso di una bici dotata di cambio di velocità. Per chi parte da Pisa l'appuntamento è alle 8.30 alla stazione ferroviaria di Pisa Centrale, per poter prendere il treno delle 8.54.

L'altro ritrovo possibile è alla stazione di Pontedera alle 9.30. La partenza per Pontedera, dove si prenderà il treno per il ritorno, è fissata per le 14 e il rientro a Pisa sarà verso le 17. Per partecipare è necessario prenotarsi con un messaggio di posta elettronica specificando se si vuole prenotare il pranzo presso la Pasticceria Ferretti di Peccioli.

La gita è riservata ai soci Fiab, e sarà possibile tesserarsi prima della partenza. Contatti salvatore@fiabpisa.it , 392 6886384, 347 3655878.