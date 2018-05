Gita in bici a Marina di Pisa con Fiab

Gita in bici a Marina il 3 giugno per la Fiab di Pisa, meta la Lega Navale su viale D’Annunzio. Il ritrovo è alle 9 in piazza Sant’Antonio lato via Bixio dove inizia la ciclabile, la partenza per Marina di Pisa alle 9.30.

Il percorso in bici, di circa 30 km, si snoda per strade secondarie e bianche e pezzi di piste ciclabili. Per il pranzo è possibile optare per un pasto al sacco o presso il ristorante della Lega Navale: per 20 euro si potranno gustare due primi di pesce, una frittura di paranza con patatine fritte, acqua, vino e caffè.

Anche i bambini possono partecipare, purché con bici non inferiori ai 20” (costo del pasto 10 euro). Chi intende pranzare alla Lega Navale deve prenotare entro le ore 15 di giovedì 31 ai numeri: 3488283103, 3474191017.

La partenza per il rientro a Pisa è per le 15.30 ed è prevista lungo la strada una visita alla basilica di San Piero a Grado. L’arrivo a Pisa è epr le 17.30. La gita è riservata ai soci Fiab e sarà possibile associarsi prima della partenza.

