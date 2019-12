Gita in bici per visitare i presepi

Domenica 22 dicembre Fiab Pisa organizza una visita ad alcuni presepi cittadini in chiese e case private. Gli spostamenti saranno in bici, con ritrovo in piazza dell’Arcivescovado alle 8.50 e partenza alle 9. Il rientro è previsto per le 12. L’iscrizione alla gita è gratuita ma riservata ai soci Fiab; sarà possibile iscriversi o rinnovare l'adesione prima della partenza. E’ consigliabile portare qualche spicciolo per le offerte nelle chiese. I bambini possono partecipare con bici non inferiori al 20’. Per info: Dalia, 339 2060767, o Andrea, 3348495271. In caso di pioggia la gita non verrà effettuata.

Il percorso è tutto in città, in parte su pista ciclabile. Si visiteranno i presepi delle chiese di Santa Chiara, Sacro Cuore, San Paolo a Ripa d’Arno, San Martino e di due case private in via Pietrasantina e via Venezia Giulia. La gita potrà avere momenti di andatura sostenuta, per rispettare gli orari e non disturbare la celebrazione delle messe. Tutti i partecipanti alla gita dovranno presentarsi alla partenza con biciclette funzionanti, in buone condizioni, possibilmente muniti di kit di riparazione e di naturalmente chiusura.