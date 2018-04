Gita in bicicletta a San Miniato

Per domenica 22 aprile la Fiab di Pisa propone una gita treno + bici da Pisa a Fucecchio, Ponte a Cappiano e Poggio Adorno. Il ritrovo è alle 8.30 alla Stazione centrale, da dove alle 8.54 partirà il treno per San Miniato/Fucecchio.

Sono previste soste a Fucecchio, Ponte a Cappiano e alla villa di Poggio Adorno. Il pranzo, verso le ore 13, potrà essere consumato su prenotazione presso il ristorante Da Nando.

Il rientro a Pisa è alle 16.40 dalla stazione di San Romano. La gita, riservata ai soci, si svolge in parte in zone collinari, con qualche salita che necessita di una bicicletta munita di cambio e possibilmente più di una moltiplica. Il percorso è lungo circa 40 km.

A causa dei limitati posti bici disponibili, sul treno da Pisa a Fucecchio potranno salire non più di venti ciclisti; per partecipare è quindi indispensabile prenotarsi oppure raggiungere Fucecchio con mezzi propri.

Per info e prenotazioni: 3288549357; 347 3655878.

Come di consueto è necessario presentarsi alla partenza con bici in buono stato, provviste di camera d'aria di scorta o kit di riparazione e possono partecipare anche i soci più piccoli purché provvisti di bici con ruote di diametro non inferiore ai 20".

Occorre presentarsi al ritrovo provvisti di biglietto ferroviario per San Miniato più supplemento bici e sarà possibile tesserarsi alla Fiab prima della partenza.