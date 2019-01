Gita in bici da Pisa a Livorno

Domenica prossima 3 febbraio Fiab propone una gita in bici fino a Livorno per visitare il nuovo Museo della città inaugurato lo scorso aprile. Il Museo racconta l’evoluzione storica e culturale di Livorno e si trova nel cuore del quartiere della Venezia, all’interno dell’antico edificio dei Bottini dell’Olio.

L’ingresso al Museo è gratuito nella prima domenica del mese e il costo della visita guidata è di 2 euro. L'inizio della visita è fissato alle ore 11:30 in modo da aver tempo per il pranzo prima del ritorno in treno a Pisa. Il ritrovo è per le 8:45 in largo Uliano Martini con partenza puntuale alle 9:00.

Il tragitto in bici è di circa 27Km e dovrebbe consentire una breve sosta a Tirrenia. Il pranzo potrà essere libero o presso il vicino self service della stazione marittima ad un costo concordato di 12 euro; per questa opzione è necessario prenotarsi entro venerdì primo febbraio contattando rosanna@fiabpisa.it - 349 5436802, marina@fiabpisa.it - 340 5307603 o alessandro@fiabpisa.it - 3282751552.