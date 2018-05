Gita a San Rossore per la 'Settimana della Bonifica'

Domenica 27 maggio in occasione della 'Settimana della Bonifica' ed in collaborazione con il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, sarà possibile partecipare in bici ad una visita ad alcune opere di ingegneria naturalistica all'interno del Parco di San Rossore con una breve visita alla fattoria dove sono custoditi tre dromedari e una sosta sulla spiaggia del Gombo in prossimità della foce dell'Arno.

Il percorso prevede un tragitto di circa 32 km che ha i punti di maggior interesse nella zona sud del Parco, la più vicina dalla riva destra dell'Arno. Dopo la pausa pranzo è prevista una visita al fabbricato idrovoro della zona nord del parco ma a seconda delle condizioni del terreno e della resistenza dei partecipanti sarà possibile rientrare prima della visita diminuendo il percorso di circa 5 km.

Il numero dei partecipanti è limitato ad un massimo di 60 e per partecipare è necessario registrarsi entro il 26 maggio con l'apposito modulo. Potranno partecipare tutti.

Ai ciclisti non soci Fiab verrà richiesta la stipula di una assicurazione per l'intera giornata, del costo di 2 euro.

L'appuntamento è per le 9 in piazza dell'Arcivescovado con partenza alle ore 9.30, un secondo appuntamento è dentro il parco davanti alla chiesa di Cascine nuove.

Si raccomanda di provvedere al proprio pranzo al sacco poiché non sarà possibile acquistare cibo o bevande all'interno del parco. Per Info: 3282751552; alessandro@fiabpisa.it; 3771345039; carlo@fiabpisa.it.