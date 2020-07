'Giullarate di coppia a tema civile' al Teatro di Vicopisano

Il Teatro di via Verdi di Vicopisano riapre le sue porte.

Mercoledì 15 luglio alle ore 21.15 va in scena "Giullarate di coppia a tema civile", di e con Alberto Ierardi e Giorgio Vierda. Si tratta di uno spettacolo di giullarato contemporaneo che trova la propria autorialità pur mantenendo in sé il patrimonio genetico del teatro di Dario Fo. Le giullarate portate in scena sono dedicate a temi che hanno prodotto uno stato di crisi nella società. Il grammelot della banca è dedicato alla crisi del 2006 dei mutui subprime, l’economia circolare al tema dei rifiuti, le comicronache al vissuto prodotto dal recentissimo lockdown da Coronavirus.

La prenotazione è obbligatoria (scrivendo a teatrodiviaverdi@gmail.com) e gli accessi sono regolati in base alla normativa anti-Covid.

Lo spettacolo fa parte degli appuntamenti della rassegna estiva del Comune di Vicopisano (il programma completo: www.viconet.it/comune/ estate2020).