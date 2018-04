Giuseppe Giacobazzi al Verdi con 'Io ci sarò'

Il bravo cabarettista romagnolo Giuseppe Giacobazzi torna al Verdi il 15 aprile alle ore 21 a distanza di cinque anni (fu sul palcoscenico del Verdi nell’aprile del 2013 con 'Apocalypse'), forte del grandissimo successo che sta riscuotendo ovunque con una tournée fitta di date.

In una scena minimale (una panchina, una ferrovia), fra battute esilaranti, sparate a raffica, e dietro cui però traspaiono spunti di riflessione, Giuseppe Giacobazzi passa dai ricordi della sua infanzia agli eroi dei fumetti fino al mondo ultra tecnologico e social di oggi, senza tralasciare il repertorio musicale che segna i ricordi più significativi di ogni persona.

Giuseppe Giacobazzi ha un background di tutto rispetto (tra i personaggi di punta di Zelig fin dal lontano 2006, ha alternato televisione, cinema e teatro sempre con successo; ha al suo attivo diversi libri, ultimo dei quali il romanzo 'Un po' di me' scritto a quattro mani con Carlo Negri, e uscito nel 2016 per i tipi della Sperling & Kupfer) e con 'Io ci sarò' si conferma ancora una volta come uno dei migliori monologhisti comici della nostra scena.

Biglietti ancora disponibili con prezzi che variano dai 37 ai 22 euro, in vendita al botteghino del Teatro Verdi e nei circuiti vivaticket e boxoffice.

Eccezionalmente per questo spettacolo, domenica sarà attivo il servizio di biglietteria telefonica dalle 14 alle 16 e lo sportello dalle ore 16 alle ore 19; riapertura alle ore 20 fino all’inizio dello spettacolo.

Per info: 050941111; 3924308616.