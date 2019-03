'Glam city': spettacolo teatrale

Per la prima volta al Teatro di Bo’ la riduzione teatrale del romanzo di Domenico Trischitta “Glam City”: sabato 6 aprile alle ore 21:30.

In scena un unico attore, Silvio Laviano, attore di fama nazionale e internazionale. Ultimante in tournée con lo spettacolo "Sei personaggi in cerca d’autore" con la regia di Michele Placido.

Lo spettacolo racconta la vita di Gerry Carrozzo, ragazzo della Catania anni Settanta che sogna di entrare nel mondo dello spettacolo e di fare il trasformista.

Ma la città gli sta stretta e dopo tappe a Londra e Milano, torna nella torrida Catania, la sua GLAM CITY, tentando insieme ad altri variopinti amici una rivoluzione di costume, fatta di travestitismo e trasgressione. Catania, però, non è Londra e i suoi progetti falliranno assieme alla sua disperata affermazione personale. Da Catania a Milano, andata e ritorno, da promessa della canzone a travestito dei viali milanesi, vive la Catania degli anni Novanta che, nel frattempo, non è più la sua “GLAM CITY”.

Biglietto unico €15. Info e prenotazioni Segreteria Teatro 371.1272850 - info@teatrodibo.it