Gospel in duomo

Per la prima volta la musica Gospel approda in Cattedrale, con un evento d'eccezione di musica e letture sacre. Venerdì 4 ottobre alle ore 21:15, in occasione della serata conclusiva del Contest Gospel Night 2018.

Aprirà la serata il coro San Lorenzo a Pagnatico diretto da Cinzia Ciardi vincitore del contest, a seguire il Voices Of Heaven Gospel Choir - diretto dal M° Sandro Macelloni - organizzatore del contest e realtà musicale pisana ormai nota in territorio toscano e nazionale per i numerosi eventi a cui prende parte, primo fra tutti l'ormai vicino Pisa Gospel Festival®. Il programma prevede un alternarsi di letture tratte dalle lettere di S. Paolo e brani Spiritual (la musica a cappella degli schiavi afro-americani) e Gospel, in un percorso fatto di preghiera, fede, gioia, amore e speranza.

L'ingresso della serata sarà a offerta libera e il ricavato andrà a copertura delle spese di restauro della chiesa di S. Paolo a Ripa d'Arno, a continuazione delle finalità dell'annuale appuntamento della Gospel Night.