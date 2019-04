Due giorni con Gramsci a Pisa: dibattito e spettacolo teatrale

Due appuntamenti per discutere e riflettere a partire dalla figura di Antonio Gramsci. Si svolgeranno giovedì e venerdì prossimi a Pisa. La due giorni è promossa da Teatro Rossi Aperto, CGIL Pisa e CGIL Toscana, ANPI Pisa, ARCI Pisa, Istituto Gramsci Toscano e dal collettivo fiorentino di promozione di iniziative culturali I Commissari del Popolo.

Il professor Angelo d’Orsi, allievo di Norberto Bobbio e ordinario di Storia del pensiero politico all’Università di Torino, presenterà il suo ultimo libro su Gramsci e sarà protagonista di uno spettacolo teatrale che ripercorrerà la vita e il pensiero dell’intellettuale comunista.

Il primo incontro si svolgerà alla Libreria laFeltrinelli, in Corso Italia 50, giovedì 11 aprile alle ore 17,00 e sarà l’occasione per discutere di “Lavoro, cultura e popolo: inattualità e necessità di Gramsci” a partire dall’ultimo libro di Angelo d’Orsi Gramsci. Una nuova biografia (Feltrinelli, 2018). Con d’Orsi interverranno Maurizio Brotini, Segretario della CGIL Toscana, e Fabio Dei, docente di Antropologia culturale all’Università di Pisa. Coordinerà il dibattito Dario Danti, insegnante del Liceo “Dini” di Pisa.

Il secondo appuntamento si svolgerà al Teatro Rossi Aperto, via del Collegio Ricci n.1, venerdì 12 aprile alle ore 21,30. Si tratta di uno spettacolo teatrale “Un Gramsci mai visto. Il pensatore rivoluzionario fra teatro, musica e poesia” ideato da Angelo d’Orsi e da “I Commissari del Popolo”, interpretato dallo stesso d’Orsi con le musiche de “La Serpe d’Oro”. Dalla Sardegna a Torino, dalla Russia al ritorno in Italia fino al carcere, con la stesura dei Quaderni e delle Lettere, lo spettacolo passa in rassegna le vicende, gli incontri e i pensieri di Antonio Gramsci, sempre arricchiti da musica e canto.