Un fuori rassegna per scambiarsi gli auguri di Natale: sabato 21 dicembre alle 21 all'Olimpia di Vecchiano sarà la volta del 'Gran Concerto di Natale - Solista Andrea Celeste', evento in collaborazione con la Filarmonica Senofonte di Vecchiano. Il concerto vedrà la Direzione del Maestro Cristian Pepe.

Il costo del biglietto è 10 euro l'intero, 7 il ridotto e 1 euro per gli under 18 e i volontari delle associazioni locali. I biglietti, come di consueto, sono acquistabili tramite il circuito Box Office Toscana e Ticket One oppure presso il botteghino dell’Olimpia un'ora prima dell'inizio dello spettacolo nella serata dell'evento in orario dalle 19.30 alle 20.50 (per ulteriori informazioni rivolgersi ai numeri 050859628-3357231120, ndr).