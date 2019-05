Gran finale a villa alta con Aighetta Quartet

Venerdi 31 Maggio si conclude a Villa Alta a Rigoli la VI Edizione del Festival Internazionale.

In cartellone un programma molto interessante dove spiccano trascrizioni di Rossini e Bizet e brani originali per questa formazione composti dagli stessi artisti. Sul palco il quartetto di chitarre che ha tenuto numerose tournées in Francia, Inghilterra, Italia, Ungheria e Germania così come ha partecipato a moltissime trasmissioni radiofoniche e televisive.

Il quartetto ha inciso numerosi dischi tra i quali un omaggio a Bill Evans con il chitarrista jazz John McLaughlin, l’integrale dell’opera per quattro chitarre di Anthony Burgess ed infine l’ultima incisione con le proprie composizioni "Acoustic world".

Incoraggiato da artisti come Henryk Szeryng, György Cziffra e Riccardo Chailly, l’Aïghetta Quartett suscita da più di trent'anni l'entusiasmo degli uditori più vari, sia delle sale più prestigiose quali La Fenice a Venezia, il Palau de la Musica Catalana a Barcellona, la Salle Garnier a Monte Carlo, la Galleria Nazionale a Budapest, il Gasteig e la Musikhochschule a Monaco di Baviera, la Brucknerhaus a Linz, la Wigmore Hall a Londra, il Teatro Antico di Arles, il Teatro Dejaset di Parigi, il Castello Mirabell di Salzburg, il Teatro Ghione di Roma etc., sia dei teatri alternativi quali il Theaterhaus di Stuttgart, il Kleintheater di Luzern, il Pantheon Theater di Bonn, festival internazionali di chitarra (Andres Segovia International Festival de Linares, Barcelone Guitar Festival, Festival Guitar Festival/Inghilterra, Printemps de la guitare de Charleroi/Belgio, Gitarrentage di Neuötting, l’International Guitar Symposium d’Iserlohn, il Gitarrenfestival di Hersbruck /Germania. Ha ottenuto il "Soafa d'Oro" per il migliore spettacolo 87 a Dorfen in Germania.

In cartellone brani di Loli, Rossini, Bizet.

Dopo il concerto degustazione a cura di Cantiere Cucina.

Il Festival ha il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia, della Camera di Commercio di Confcommercio di Pisa e dei Comuni di San Giuliano Terme, Pisa, Calci e Vicopisano

E stato realizzato grazie al preziosocontributo della Fondazione di Pisa, Unicoop Firenze Mercatopoli di Pisa e Banca Popolare di Lajatico.

Biglietto intero 18 Euro, Ridotto (soci Unicoop) 15 Euro. Si consiglia di prenotare visto il numero limitato dei posti Per informazioni e prenotazioni contattare l’Associazione Fanny Mendelssohn. cell. 347 6371189 - 347 8509620; e-mail: associazionefanny@gmail.com.

