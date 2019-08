Gran galà di magia a Eliopoli

Domenica 25 agosto alle 21.30 nuovo appuntamento con KIDS e l’esibizione GRAN GALA’ DI MAGIA a cura del Club Magico di Pisa.

Uno spettacolo con performances di magia da scena, apparizione di colombe, illusionismo, magia per bambini, mentalismo e grandi illusioni.

Uno spettacolo variegato e poliedrico che non mancherà di divertire ed emozionare grandi e piccini. Gli spettacoli proposti dal Club Magico Pisano hanno il grande pregio di proporre al pubblico quasi tutte le branche della magia ottenendo il pregevole risultato di accontentare tutti i palati.

Nato nel 2012 grazie ad alcuni prestigiatori che decisero di riunirsi allo scopo di condividere la loro passione comune, nel corso degli anni ha allargato le sue fila anche ad artisti provenienti da altre province e attualmente organizza conferenze, corsi di magia per principianti e, naturalmente, spettacoli di magia in teatri e piazze. E’ possibile contattare il Club scrivendo a clubmagicopisano@gmail.com.

I maghi che saliranno sul Palco di Eliopoli, quindi, si esibiscono in tutti questi generi e saranno ben 8 (otto) per una serata davvero……...magica.

Magica come il numero 8, quindi, scelto non a caso in quanto portafortuna e considerato, per esempio, nella cultura cinese come il numero più fortunato di tutti in quanto 8 è simbolo dell’infinito.

Una serata, quindi, di magia da non perdere.