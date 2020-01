Il grande anello di Agnano e della Val Graziosa

Un'escursione sul Monte Pisano che unisce Agnano e Calci e la sua stupenda Val Graziosa in un anello logico e bellissimo. Saliremo attraversando rigogliosi boschi di macchia fino ad arrivare alla zona delle spiagge triassiche, ambiente unico dei monti pisani, fino ad una sella che ci porterà prima ad entrare in valle buia e poi, finalmente, fino alla val graziosa.

Restando in quota ammireremo tutti i paesi e le frazioni della valle dall'alto per poi rientrare ad Agnano camminando sulla famosa via Tobler. Questa escursione non attraversa zone bruciate dall'incendio del 24 settembre, ma ci permetterà, restando sempre tra il verde, di toccare quasi con mano l’estensione di questa tragedia.

Info

Km: 14

Dislivello: 500m

Impegno: Medio

Difficoltà tecniche: una breve discesa ripida.

Costo: Ad offerta

Ora di inizio: 10:30

Ora di fine: 16:30 c/a

Luogo di ritrovo: Agnano (il luogo preciso verrà comunicato agli iscritti)

Max 25 persone - prenotazione obbligatoria.