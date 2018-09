'La vera granita artigianale' del maestro Gianfrancesco Cutelli

Il pluripremiato gelatiere di Dissapore Gianfrancesco Cutelli, noto in tutta la Toscana e non solo, torna nella sua regione d’adozione per un fresco e gustoso appuntamento a tema granita artigianale.

Il maestro sarà sabato 15 settembre a partire dalle 18 presso lo Scavolini Store Pisa. Durante il laboratorio di cucina, gratuito e aperto al pubblico, l’esperto spiegherà a tutti i curiosi i segreti per creare anche a casa propria un’ottima granita artigianale, il tutto realizzando una speciale granita gastronomica al pomodoro e panna acida, insolita ma irresistibile.

A fine evento i presenti potranno deliziare il palato con un sorprendente assaggio e non potranno rinunciare alla tentazione di tornare a casa per fare la propria granita home made.

Il gelatiere siculo-toscano Gianfrancesco Cutelli svelerà tutte le tecniche e i segreti per ricreare in cucina la propria granita artigianale personalizzabile a seconda dei gusti.