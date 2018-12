I 4 eventi gratis di dicembre a Pisa da non perdere!

Nel pisano non mancano mai gli eventi per trascorrere le giornate tra allegria e spensieratezza. A dicembre, nonostanze il freddo invernale, ad allietare bambini e adulti 4 eventi low cost all'insegna del risparmio.

„Torna l’8 dicembre la tradizionale Festa dell’amaretto di Santa Croce sull’Arno. L'evento partirà alle ore 11 nel 'Kinder Garten' con lo show cooking dello chef Stefano Pinciaroli e i piccoli chef in gara per il premio Amaretto Kid. In programma alle ore 17 la presentazione del libro 'Un totem da favola', di Rosanna Gaddi, a cura di Libreria Colibrì. La scrittrice sarà accompagnata dall'illustratrice e fumettista MaPe, che condurrà un laboratorio di disegno per bambini.

Alle ore 11, nell’'Area lounge', il magazine Reality festeggerà '20 anni di storie raccontate (1998-2018)', con una cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità e la presentazione del nuovo numero.

Dalle ore 12 alle ore 15 gli chef prepareranno l’'Almond Brunch', un pranzo a tema a base di specialità alla mandorla. In calendario alle ore 15 la novità dell'edizione 2018: il premio 'Amaretto Kid'. Alle ore 15.30 sarà la volta dell’'Amaretto d'Antan', riservato ai cittadini di Santa Croce, con una giuria tecnica composta dai rappresentanti della condotta locale di slow food.

In programma alle ore 16 la presentazione del nuovo brand 'Amarettai Santa Croce' e, a seguire, la degustazione ufficiale di Amaretti degli Amarettai, a cura di Slow Food, che presenterà 'L'Amaretto in Cucina' con degustazione spiegata di Risotto al bleu di pecora e Amaretto di Santa Croce, eseguito con cottura a vista e assaggio.

Alle ore 17, infine, l’atteso momento della premiazione dell’'Amaretto d'oro', la storica gara tra gli Amarettai di Santa Croce, con la partecipazione dello special guest Roberto Farnesi. Seguirà la presentazione del libro 'Manuale di Pasticceria Professionale', a cura dello chef Marco Nebbiai, professore dell'Istituto Alberghiero.