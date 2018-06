Tutti gli eventi gratis di giugno a Pisa e provincia!

Gratis! Avete letto bene, gratis! In questo articolo troverete tutti gli imperdibili eventi del mese di giugno che si potranno gustare senza dover spendere un centesimo. Il tour comincia a San Rossore con 'Baby Paim', appuntamento per i più piccoli, per poi spostarsi in Piazza Martiri della Libertà per la 'Festa della solidarietà e dei diritti'. Ma il divertimento non finisce qui: a Castelfranco di Sotto il tradizionale 'Palio dei Barchini con le ruote' tra sfilate e sbandieratori, e ancora a Calci l'imperdibile 'Cena sotto le stelle'. Tra visite guidate e attività per grandi e piccini il mese di giugno sarà ricco di allegria e appuntamenti a costo zero!

La Rocca di Ripafratta, il sistema di fortificazioni del confine pisano-lucchese e il Monte Pisano in tutta la loro bellezza.

„Il 9 e 10 giugno a Ripafratta, comune di San Giuliano Terme, si terrà la 'Festa della Rocca e del suo territorio', giunta alla 6ª edizione: visite e escursioni guidate al castello di Ripafratta, al borgo e alla torre campanaria medievale, e poi al vicino castello di Nozzano in territorio lucchese, a Castel Passerino, alle torri di avvistamento.

E ancora rafting, orienteering, biciclettate, tiro con l’arco storico, rievocazione medievale e iniziative per i più giovani. Senza dimenticare il ristoro, la birra artigianale e la musica live.

„Sabato 9 giugno si terrà la terza edizione della Cena sotto le stelle, di fronte alla splendida Certosa di Calci nel viale d'accesso che dai Madonnoni arriva al portone d'ingresso.

Per partecipare si devono portare tavolo e sedie. I tavoli devono essere o quadrati o rettangolari perchè verrà organizzata un'unica tavolata. Se però qualcuno li ha solo rotondi o ovali è lo stesso.

„Il tavolo, per chi lo volesse, dovrebbe essere addobbato con fiori del colore che si desidera. Importante è l'illuminazione del tavolo dato che la luce artificiale alla Certosa è molto scenografica ma poca. Quindi candele, candelieri, candelabri, lampade a olio per chi le avesse. Tutto per rendere bella la tavola. Anche la cena sarà portata da casa e sarà bello condividerla con i vicini di tavolo.