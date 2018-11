I 3 eventi gratis di novembre a Pisa da non perdere!

Anche a novembre a Pisa chiunque postrà partecipare ad interessanti eventi senza spendere un euro!

Fantascienza, storia e fantasia saranno gli ingredienti del pomeriggio al Voltapagina di Pisa. E ancora: visite guidate a cura di Legambiente, workshop e uno scambio divertentissimo di giocattoli e vestiti.

Quindi mettete in un cassetto il portafogli e preparatevi agli appuntamnenti più 'economici' del mese!

'Swap party' al Teatro Rossi Aperto di Pisa il 24novembre 2018 Eventi a Pisa

„I volontari di Greenpeace Gruppo Locale Pisa e di Circolo Legambiente Pisa vi invitano allo "Swap Party!" che si terrà il 24 novembre dalle 14.30 in poi al Teatro Rossi Aperto.

Lo 'Swap party' è per definizione un baratto, uno scambio di oggetti senza moneta. Ogni cosa ha un valore, non solo economico, ma anche ecologico, sociale, effettivo e di utilità.

Giudicare i propri oggetti per ogni valore che portano con se, è un modo per imparare ad uscire dall’ottica monetaria a cui ormai questo modello di sviluppo ha abituato la aggiormarte delle persone a cercare di dare nuova vita agli oggetti, riducendo la possibilità che diventino rifiuti.

Per tutta la durata dell'appuntamento sarà possibile partecipare al workshop 'Recuperi-amo la lana' de Il fuso recuperato. L'evento è inserito all'interno della cornice della 'Make something week' e aderisce alla Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti.