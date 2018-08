Tutti gli eventi di settembre gratis a Pisa e provincia!

Con settembre l'estate con i suoi 'caldi appuntamenti' giunge al termine. Ma niente paura: a Pisa e provincia non mancheranno gli eventi a costo zero, per continuare a divertirsi senza dover pagare un euro anche con l'arrivo dell'autunno.

Tra karate sotto le stelle, sfide di tiro con l'arco e tanto altro ancora si prospetta un mese ricco di divertimento, relax e risparmio.

Se avete qualche evento da segnalarci potete farlo all'indirizzo mail: pisatoday@citynews.it.

A Staffoli, frazione di Santa Croce sull’Arno, il 2 settembre si terrà la 8ª edizione della Festa Medievale, manifestazione che vuole rievocare il passato medievale.

Oltre al corteo storico di figuranti, durante la giornata i partecipanti potranno essere i protagonisti di diverse attività. Tra le vie di Staffoli, dalle 15.30, si potranno conoscere diversi spaccati di vita medievale, così come in piazza dove per cena sarà allestito un banchetto popolare.

La Festa Medievale è organizzata dall’Associazione di promozione sociale Staffoli Eventi in collaborazione con Veglie Francigene e i volontari che ogni anno danno vita a questa manifestazione.

Buon cibo e tanto divertimento a Latignano, frazione del comune di Cascina, l'1 e 2 settembre, con l'ottava edizione della Sagra del Carretto.

Il programma della Sagra del Carretto di Latignano proporrà tutte le sere l’apertura degli stand gastronomici con alcune specialità locali, tra cui l’immancabile papero e la trippa.

Durante l'appuntamento sono previsti balli in pista, musica live, spettacoli, sfilate medievali e tanto altro. Segnaliamo anche il tradizionale palio del carretto che sarà il 3 settembre alle ore 22.

La Sagra del Carretto è organizzata dall’Associazione Contrade di Latignano, in collaborazione con i volontari locali.