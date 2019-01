Greatest Zone Show a Pisa

Sabato 19 gennaio la palestra Zone, con sede in Via Agostino Bassi 10 a Ospedaletto, si vestirà con un'atmosfera magica e di festa per il primo Greatest Zone Show.

Per tutta la mattina, a partire dalle 9, la magia del circo e dei suoi personaggi invaderà i 1200 metri quadri della prima palestra ecosostenibile a Pisa.

Jimmy Trapezio, Flexygirl, Rosy McPole, Powerman, Peter The Clown, Jenny Biciclo e molti altri accoglieranno grandi e piccini in una giornata di divertimento e fitness, con dolci, gare semiserie di panca piana e Calisthenics e una vera e propria 'Roulette di corsi', grazie alla quale sarà possibile provare alcune delle molte discipline di Zone.

Soltanto quel giorno, ai primi 100 partecipanti, sono inoltre riservate delle speciali offerte sui prezzi degli abbonamenti. Programma:

- ore 9 Pilates

- ore 9.30, 10.30, 11.30 Yoga Fly

- ore 10 Functional e Calisthenics

- ore 11 Body Attack e Indoor Cycling

- ore 12 Body Pump

- Dalle 11 alle 12 Gara di panca piana e gara di Calisthenics

I posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione, telefonicamente allo 0508730423, via mail scrivendo a info@zoneexperience.it, oppure al desk di via Agostino Bassi 10.