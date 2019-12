"Grembiuli e tacchi a spillo" è uno spettacolo divertente organizzato in una serie di monologhi esilaranti che si configurano, al tempo stesso, come spunti di riflessione sulla vita quotidiana di ciascuno di noi, originariamente scritti come post fb da Simona Fruzzetti e ora adattati alla scena.

Sul palco oltre all'attrice Daniela Bertini: il maestro Luca Erriquenz, musicista e cantautore Pisano già molto apprezzato, che conferisce un valore aggiunto allo spettacolo, impreziosito, tra l'altro, dalle simpaticissime caricature di Laura Fabbri. Lo spettacolo raccoglie fondi per la piccola Jo, per permetterle di sottoporsi ad un delicato intervento che potrà consentirle, finalmente, di camminare.

Lo spettacolo "Grembiuli e tacchi a spillo" verrà presentato in versione natalizia con dei testi inediti, esilaranti, scritti da Simona proprio per questo periodo di festa.. una nuova versione, dunque, rispetto allo spettacolo già messo in scena diverse volte sia in Provincia di Pisa che fuori regione.

