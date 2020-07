'Grembiuli, tacchi a spillo e ...carrozzine elettriche!' - spettacolo

Giovedì 9 luglio, alle ore 21.15 alla Stazione Leopolda a Pisa, torna in scena lo spettacolo teatrale #Grembiuli e tacchi a spillo, in una nuova veste!



Lo spettacolo, scritto da Simona Fruzzetti e interamente recitato da Daniela Bertini (dell’Associazione Il Gabbiano), fa parte della rassegna estiva della Stazione Leopolda, ‘’ESTATE OFF’ che quest’anno vede nel suo piazzale un susseguirsi di eventi teatrali e musicali, nonché eventi con degustazioni (per conoscere il programma completo consultare il sito: http://www.leopolda.it/)

Sul palco, ad affiancare l’attrice, ci sarà come di consueto il maestro Luca Erriquenz, musicista e cantautore pisano già molto apprezzato, che conferisce un valore aggiunto allo spettacolo, impreziosito, tra l'altro, dalle simpaticissime caricature di Laura Fabbri.

In questa occasione particolare la compagnia si avvarrà della partecipazione straordinaria del ‘Coro del coordinamento Etico dei Caregivers’ diretto da Fiorenza Messicani, per uno spettacolo all’insegna del divertimento e della riflessione in cui verremo catapultati nello specchio dei giorni nostri, tra usanze, abitudini, risate e riflessioni sui social.

I testi nascono dai racconti che l’autrice, Simona Fruzzetti, negli anni ha pubblicato sul suo blog e sulla sua pagina facebook: davanti ad un cappuccino e una sfoglia, due anni fa a Daniela venne l’idea di selezionare i testi piu’ adatti e costruire una drammaturgia per monologhi teatrali, con una cornice ‘fissa’ ( l’inizio e la fine) e testi sempre diversi, all’interno, adattandoli al periodo e alle tematiche del momento, così come mutevoli e variabili sono i post che quotidianamente Simona pubblica.

Un’esilarante e poliedrica Daniela Bertini regalerà sorrisi ed emozioni in questo particolare momento di ripresa, con , appunto, alcuni nuovi testi e ‘post’, freschi freschi di pubblicazione .

La presenza dei giovani coristi dei Caregivers (che si fanno chiamare ‘Le carrozzine elettriche’) non è un connubio casuale: appena prima del blocco totale delle attività, il lockdown, l’Associazione il gabbiano aveva iniziato un laboratorio teatrale (‘Un giorno da eroi’) con i ragazzi e le ragazze dei Caregivers: era rimasta la voglia di costruire qualcosa insieme, e l’invito di unire le forze ha trovato subito l’approvazione e l’entusiasmo di tutti, in primis della direttrice e coordinatrice del progetto del coro, Fiorenza Messicani.

Da qui il nuovo titolo, per l’occasione ‘’ #GREMBIULI, TACCHI A SPILLO E… CARROZZINE ELETTRICHE” e la loro presenza arricchirà senz’altro uno spettacolo già denso e divertente, il cui tour e’ stato interrotto dopo la replica di Vaglia (FI).



#GREMBIULI, TACCHI A SPILLO E… CARROZZINE ELETTRICHE

Autrice dei testi : Simona Fruzzetti

Interprete e regia Daniela Bertini

Musica dal vivo M°Luca Erriquenz

Assistenza tecnica e organizzazione : Marina Pieroni, Maria Luisa Gallo

Immagini Laura Fabbri

Direzione Coro: Fiorenza Messicani



Lo spettacolo si svolgerà anche in causa di maltempo (pioggia leggera o vento)