Gretel e Hänsel alla Città del Teatro

Parlare di paura con i bambini è sempre emozionante. Entrambi la temiamo e al tempo stesso la cerchiamo, a conferma del nostro coraggio. In questa fiaba incontreremo il buio della notte, un bosco pieno di rumori, animali sconosciuti e una strega cattiva. Questa è una storia di fame e di miseria, è il racconto di chi non ha nulla, è il riscatto di due fratelli e la loro sfida contro le difficoltà.

Che cosa è la povertà? Avere una sola seggiola, una sola padella, una palla per giocare e nemmeno il pane secco da mangiare o da sbriciolare. Con l’aiuto dei ricercatori del Recupero Reperti Fiabe Originali, affronteremo l’argomento in maniera scientifica per capire cosa vuole dire non possedere niente.

Ma il senso della fiaba è fatto anche di magie e illusioni. La fiaba narra di due bambini che vengono abbandonati, come poteva accadere nelle famiglie più povere, nei periodi di carestia. I protagonisti, spaventati e soli, si rivelano però ricchi di risorse.

Alleandosi resistono a una notte buia nel bosco, combattono contro una strega malvagia, che li circuisce, li coccola, li schiavizza, li spaventa, e che vorrebbe solo mangiarseli. Hänsel e Gretel si riscattano ed escono per cambiare vita, portando con se quella parte di famiglia che non si può smettere di amare e che pentita, aspetterà per sempre davanti a casa il loro ritorno.

Lo spettacolo alla Città del Tetro di Cascina è rivolto ad un pubblico dai 4 anni e sarà alle ore 17.