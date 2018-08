Serata dedicata ai Guns n' Roses ad Eliopoli

Ad Eliopoli Summer 2018, dalle ore 22, una serata dedicata interamente alla piu grande band di Hard Rock degli ultimi 30 anni i Guns n' Roses.

Gruppo hard rock statunitense formatosi a Los Angeles nel 1985 che nel gennaio del 2016 ha avuto la sua reunion dopo alti e bassi. 100 milioni di dischi venduti e tra i primi 100 artisti secondo la classifica di Rolling Stone.

Nella Piazza si esibirà la tribute band 'Welcome to the Illusion', che proporranno uno show con le piu famose hits della band di Los Angeles.

La serata è gratuita. Da ricordare che al centro della Piazza di Eliopoli ci saranno due giostre (una per i piccoli e una con i saltarelli per anche i piu grandi) e lo spazio ludico dentro la Libreria Blu Book, dove poter fare giochi di società, leggere e colorare nell’apposito spazio.