Gusto, artigianato e sport al Porto di Pisa

Dal 20 al 22 aprile, il Porto di Pisa ospiterà un weekend di eventi legati al mare eal territorio. Una serie di iniziative che inaugurano la stagione 2018, che si prospetta ricca di sport e incontri, gradite conferme e grandi novità.

Per la prima volta a Marina di Pisa arriva la mostra mercato itinerante ARTour di Gusto. Maestri artigiani e produttori locali saranno al porto sabato e domenica lungo la banchina sud, a partire dalle 10, con manufatti di artigianato artistico di alta gamma e prodotti enogastronomici di eccellenza.

Un evento organizzato e coordinato da Cna Pisa insieme al Consorzio Toscana Sapori - Italian Food & Wine in collaborazione con Artex Artigianato Artistico, Comune di Pisa, Camera di Commercio, con la partecipazione del Porto di Pisa.

La due giorni dedicata al gusto e alla creatività sarà animata dalle performance di maestri cuochi e pasticceri con dimostrazioni, show cooking e food art.

Da venerdì si svolgerà nelle acque davanti al Porto la seconda edizione del 'Tuscany Tuna Contest', gara di drifting al tonno rosso catch and release, con il rilascio dopo la cattura del pesce.

La sfida tra equipaggi, organizzata da a.s.d. Valdelsa, con la collaborazione del Porto di Pisa, torna, dopo il debutto dello scorso anno, con lo stesso spirito di condivisione e passione per il mare.

Cerimonia di premiazione e aperitivo aperto a tutti, domenica alle 18, presso il ristorante Ycrmp, sull'isola centrale. Lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa inaugurerà sabato la stagione velica con l'open day.

Uscite in mare di due ore (10/12.30/15), lezioni di nodi marinareschi in banchina e aperitivo per tutti. Ritrovo presso il ristorante Ycrmp. Sabato e domenica il Porto ospiterà anche le prove in mare dei motori fuoribordo Honda Marine e l'esposizione di nuovi modelli Jeanneau fuoribordo e Ranieri International motorizzati Honda.