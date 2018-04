'Gusto Salumi' al Cinema Lanteri

L'11 aprile 2018 Onas collaborerà, con la partecipazione dei propri Maestri Assaggiatori di Salumi all’evento organizzato dal Cinema Caffè Lanteri, guidando una degustazione di salumi del territorio, di produzione artigianale.

Nell’occasione sarà presentato il corso per Aspiranti Tecnici Assaggiatori di Salumi previsto sempre al Cinema Caffè Lanteri il prossimo mese di maggio. Il costo della serata è di 15 euro.

Per infoe prenotazioni: 357 5739113; info@cinemalanteri.com.



l’Onas, Organizzazione Nazionale Assaggiatori Salumi, si pone come principale obiettivo quello di contribuire a diffondere la cultura dei salumi attraverso l’analisi sensoriale e l’assaggio. Partita da Cuneo, la cui provincia è una delle zone con maggiore presenza di allevamenti di maiali in riferimento al territorio nazionale e dove già 10 anni prima era nata l’Onaf, Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi, l’Associazione è andata diffondendosi nelle altre regioni italiane fino a contare, in 18 anni di vita associativa, più di 4000 soci.

I salumi italiani per quantità, qualità, varietà e diffusione sono un vanto della nostra gastronomia, un patrimonio unico di storia, saperi, abilità, tecniche che è giusto tramandare e valorizzare. Produttori a livello industriale e di nicchia, piccole aziende familiari e grandi multinazionali, ognuno ha contribuito a far nascere e crescere una rilevante quantità di prodotti sempre più apprezzati dai consumatori.

L’evento previsto al Cinema Caffe’ Lanteri ha lo scopo di avvicinare i consumatori, appassionati e non, alla cultura dei salumi e presentare loro i corsi per Tecnici Assaggiatori di Salumi che l’Associazione ormai tiene regolarmente in tutta Italia da anni.