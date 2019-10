Halloween a teatro con The House

Dalla Danimarca arriva per la prima volta in Toscana un'originalissima commedia dai risvolti da thriller-horror ad opera della geniale compagnia Sofie Krog.

Con alcuni personaggi memorabili, teneri e inquietanti e profondamente comici The house racconta la storia di un’impresa di onoranze funebri, quando sul letto di morte qualcuno manomette un testamento, un segreto pian piano inizia a svelarsi ed un piano malvagio deve essere fermato.

Sofie Krog e David Faraco ti portano dietro porte chiuse e in stanze che nascondono fatti indicibilmente oscuri. Questa complessa performance di burattini si svolge in una serie di giri con luci intriganti, aggeggi strani e spaventosi effetti sonori; l'ambiente ideale per questo viaggio comicamente agghiacciante.

The house è un comedy thriller ambientato in una casa dal design accattivante che stupisce con un finale sorprendente. Spettacolo con poche parole in lingua inglese. Durata '55. Da 8 anni.