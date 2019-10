Halloween a Calcinaia

Bisognerebbe proprio non avere niente nella zucca, per perdersi il mostruoso evento organizzato dal Museo della Ceramica di Calcinaia per il pomeriggio di giovedì 31 ottobre nel giorno della spettrale notte di Halloween.

Proprio in vista della serata in cui ragnatele, fantasmi, zombie e quant’altro la faranno da padrone, il Museo della Ceramica L. Coccapani ha pensato di offrire gratuitamente a tutti i bambini e i ragazzi che lo desidereranno dei 'Laboratori (da urlo) di Hallowen'.

Dalle 15.30 alle 18.30 proprio presso la sede del Museo in Piazza Montalcini a Calcinaia si potrà ripercorrere la leggenda di Jack o' Lantern e ricreare delle zucche davvero terrificanti. Ad addolcire l’intera giornata anche una merenda mostruosa per tutti i partecipanti.

Per informazioni e prenotazioni sarà sufficiente contattare il numero 327 9845246 o scrivere all’indirizzo mail museocalcinaia@gmail.com

Il 31 ottobre, zucche, fantasmi, streghe, scheletri e tante altre mostruose creature sono pronte inoltre ad 'infestare', per gioco, la Biblioteca Comunale P.P. Pasolini di Calcinaia. Tanti audaci giovani di quarta elementare si sono già iscritti, esaurendo tutti i posti a disposizione, per sfidare (metaforicamente s’intende) la paura e passare l’intera notte tra le antiche volte della sala stracolma di libri.

E proprio sulla base di 'terrificanti' letture animate si regge l’iniziativa 'Una Notte in Biblioteca' che si svolgerà a partire dalle ore 21.30 della spaventosa serata di Halloween. Brividi e divertimento assicurati per un manipolo di giovani e coraggiosi bambini di Calcinaia e Fornacette che si avventureranno anche in una caccia al tesoro da panico!!!

La serata prevede anche il pernottamento negli spazi della Biblioteca Comunale di Calcinaia.

Questa iniziativa, naturalmente gratuita, terminerà con una rifocillante colazione mattutina, offerta a tutti i bambini dall’Associazione Agisco e dal Comitato Genitori.