'La pineta stregata' a Marina di Pisa

Marina di Pisa diventerà un luogo spettrale per ospitare la festa di Halloween in programma giovedì 31 ottobre. Un programma ricco di eventi dal pomeriggio fino alla cena, organizzato dal Centro commerciale naturale e Confesercenti Toscana Nord in collaborazione con la Magistratura dei Delfini e la società di calcio Litorale Pisano ed il supporto della Pubblica Assistenza del Litorale.



'La pineta stregata' è il titolo che riunisce tutti gli eventi che inizieranno con il ritrovo alle 16.30 in piazza Baleari. Da lì partirà un tour tutto particolare. Prima fermata alla scuola d’infanzia Maria Ausiliatrice dove ci saranno giochi e l’immancabile zucca magia. Poi sarà il re dei licantropi a condurre gli ospiti in un percorso demoniaco nella pineta stregata. Sarà invece il fantasma assassino ad aprire le porte di un tour pauroso al campo santo organizzato al campo sportivo di Marina. La paura sarà comunque addolcita dalle merende spettrali che verranno offerte a tutti i presenti.



Per i più grandi l’appuntamento sarà invece al Circolo Il Fortino per una cena con delitto (per prenotazioni 050 36195).